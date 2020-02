Após revelar mensagem de Bolsonaro, jornalista do ‘Estado’ é alvo de montagem com falsos diálogos no WhatsApp

Uma falsa troca de mensagens, feita com intuito de difamar a jornalista Vera Magalhães, colunista do Estado, circula pelas redes sociais nesta quarta-feira, 26. A montagem foi divulgada pela página do Movimento Avança Brasil, um dos grupos que convocam a população para manifestações contra o Congresso Nacional e em defesa do presidente Jair Bolsonaro, em março.

A montagem que circula nas redes mostra um falso diálogo entre a jornalista e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A troca de mensagens falsificada sugere um acordo para o que ex-presidente ajudasse a ampliar a repercussão de uma reportagem da jornalista. Na terça-feira, 25, Vera Magalhães publicou texto revelando que Bolsonaro usou seu celular pessoal para compartilhar um vídeo de convocação das manifestações contra o Congresso. A revelação gerou constrangimentos para o presidente – juristas e parlamentares chegaram a apontar crime de responsabilidade no ato. Assim como várias outras personalidades do mundo político, FHC comentou o caso no Twitter. Alguém se valeu desse fato para inventar que o comentário do ex-presidente teria sido incentivado por Vera, o que não ocorreu. Aliados de Bolsonaro ajudaram a espalhar a falsidade com o objetivo de atacar a credibilidade da jornalista e procurar reduzir o desgaste do presidente no episódio.

Além de ser alvo da montagem, Vera foi atacada nas redes sociais por diversos perfis de simpatizantes de Bolsonaro, entre eles a deputada federal Alê Silva (PSL-MG). Além das mensagens fraudadas, circulou pelas redes uma cobrança de 2015 do colégio onde estudam os filhos de Vera, expondo, dessa forma, a família da jornalista.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

