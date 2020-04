Anúncios de “cura” de covid-19 são falsos: evite compartilhar

Circulam no Instagram e no Facebook postagens que noticiam a descoberta, pela Rússia, de uma suposta “cura” da covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Os títulos trazem informação falsa, e os textos fazem menção a um tratamento que estaria sendo testado por autoridades médicas russas, e que envolve a substância mefloquina. Um dos posts foi feito pelo policial militar e youtuber bolsonarista Gabriel Monteiro, que tem 1,6 milhão de seguidores no Instagram.

Não existe cura conhecida para covid-19. Evite compartilhar conteúdos que dão falsas esperanças sobre a pandemia do novo coronavírus. Pessoas que agem com base na crença de que há tratamento eficaz podem ser menos cuidadosas e se expor mais a riscos. Dessa forma, podem causar danos a si próprias e às pessoas próximas. Uma dica: quando houver mesmo uma cura para covid-19, você vai encontrar essa notícia em todos os jornais, rádios e TV do planeta, e não em posts obscuros em redes sociais.

