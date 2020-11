Analista da Fox News que projetou vitória de Biden no Arizona sofre ataques nas redes sociais

Um consultor do canal de televisão privado Fox News, Arnon Mishkin, se tornou alvo de desinformação após projetar a vitória do democrata Joe Biden no estado do Arizona. A decisão foi tomada ainda na terça-feira, 3, e recebeu críticas da campanha de reeleição do republicano Donald Trump, segundo a qual o estado ainda segue em disputa.

Postagens nas redes sociais acusam Mishkin de ter feito uma decisão enviesada por ser eleitor democrata. No entanto, ele é um dos consultores do “decision desk” da Fox News desde 1998. Isso quer dizer que ele projetou a vitória de Trump em 2016 e do republicano George W. Bush em 2004. As projeções de vitória feitas pela emissora não interferem na contagem de votos nos estados. Cada governo estadual é responsável por gerir suas eleições e declarar oficialmente os vencedores, em um processo que pode ir até dezembro.

A “decision desk” da Fox é um grupo de analistas independentes que faz projeções para o canal de televisão sobre a vitória ou derrota de cada candidato em cada estado a partir do andamento da apuração. Ele não é um funcionário do canal, mas sim um conselheiro do grupo de projeções.

A imprensa norte-americana tem repórteres em condados espalhados ao redor do país para coletar os dados publicados oficialmente sobre a votação e muitas vezes cruzam estes dados com mais de uma fonte. Informações sobre a escolha do eleitorado também podem ser obtidas por meio de pesquisas tanto antes quanto no dia da eleição. Este trabalho pode ser feito por coalizões da mídia e não interfere na contagem oficial dos votos.

Cada veículo de comunicação possui uma equipe de especialistas, muitas vezes graduados em ciência política que conhecem o histórico eleitoral, político e as condições sociais e demográficas de cada estado, que analisam os números coletados em campo. Esta equipe de especialistas é que avalia as estatísticas e a probabilidade de vitória de um candidato ou de outro.

Em uma reportagem publicada no dia seguinte à eleição, a Fox News explicou a decisão de dar a vitória para Biden no Arizona. Segundo a emissora, um terço do eleitorado estadual era composto por idosos. Nesta parte dos votantes, os votos estariam empatados entre os dois candidatos. A diferença a favor do Biden, portanto, seria consequência do aumento no número de latinos entre os eleitores e da condução do combate à pandemia pelo governo republicano, vista de forma negativa pela população do estado.

A Fox News é um canal conhecido por ser aliado ao presidente Donald Trump. Por isso mesmo, a decisão de dar a vitória no Arizona para Biden — e de manter a decisão, após consultar a decision desk — causou indignação na campanha republicana e em alguns dos eleitores do presidente. Em meio a este cenário, circulou nas redes sociais a informação — divulgada pelo próprio analista em entrevista ao jornal The New York Times em setembro deste ano — de que ele teria votado em Hillary Clinton em 2016.

Ainda na terça, Mishkin entrou no ar na emissora para afirmar que “o presidente não será capaz de assumir a liderança e vencer o estado levando-se em conta os votos restantes”, reforçando que mantinham a decisão de dar o estado como vitória de Biden. Na madrugada do dia 4, a Associated Press, responsável pela mais tradicional divulgação dos resultados eleitorais, também deu a vitória no Arizona para Biden. A margem entre Biden e Trump diminui, por isso outros veículos de comunicação mantêm a disputa em aberto.

Assim como nos Estados Unidos, a decisão do canal causou grande reação no Brasil. Um vídeo com mais de 160 mil visualizações no YouTube divulgado no dia 4 de novembro afirmava que “a FoxNews deu a vitória no Arizona para o Joe Biden enquanto as urnas ainda estavam abertas em Nevada”. Também disse que “descobriu-se que o principal funcionário por dar a vitória no Arizona faltando mais de um milhão de votos é um filiado ao Partido Democrata”, informação que não era novidade desde a entrevista de Mishkin para o New York Times.

Donald Trump ganhou a eleição?

O vídeo no YouTube contém outras informações falsas. O blogueiro aparece dizendo que “Donald Trump já é praticamente presidente eleito dos Estados Unidos”, o que não é verdade. O republicano de fato chegou a declarar sua vitória nas primeiras horas da quarta-feira, 4, com base na apuração até aquele momento. Apesar disso, a contagem dos votos estava longe de chegar ao fim. As leis norte-americanas permitem que os votos

Documento sejam contados até o dia 14 de dezembro PDF

.

O historiador Michael Beschloss lembrou em seu Twitter que nas eleições de 1960, 1968, 1976, 2000, 2004 e 2016, o candidato vencedor só foi anunciado dias após a eleição. “Ninguém deve fingir que seria algo historicamente anormal se o mesmo acontecesse em 2020”, escreveu Beschloss. Este ano ainda houve um número muito maior de votos pelo correio por causa da pandemia de covid-19, o que atrasou a contagem.

We did not know Presidential winner for certain before midnight on election nights in 1960, 1968, 1976, 2000, 2004, 2016. No one should pretend there would be anything historically unusual if that happens again in 2020. — Michael Beschloss (@BeschlossDC) November 1, 2020

Em outro momento, o vídeo viral afirma que “De repente, a contagem parou ainda mais, ficou extremamente lenta”, referindo-se à madrugada do dia 4. Esta informação está incorreta. Algumas postagens em redes sociais alegavam que a contagem havia sido interrompida na Pensilvânia, um importante estado para ambos os candidatos. Apesar disso, o comissário Al Schmidt, responsável pelo processo eleitoral na cidade da Filadélfia, afirmou que “NÃO pararemos a contagem”.

Philadelphia will NOT stop counting ALL legitimate votes cast by eligible voters. And we will report and report and report until the last vote is counted. See for yourself: https://t.co/El2XfWKxQw — Commissioner Al Schmidt (@Commish_Schmidt) November 4, 2020

Em outro estado cuja apuração foi questionada, a Comissão Eleitoral do Wisconsin informou no Twitter que sua equipe “trabalhou incessantemente durante a noite” para garantir a contagem de cada voto válido. E publicou um recado: “Lembrete – resultados lentos não significam problema, mas sim que os funcionários eleitorais estão fazendo o seu melhor para garantir que cada voto seja contado da forma apropriada.”

WEC statement: Wisconsin’s counting and reporting of unofficial results has gone according to law. Our municipal and county clerks have worked tirelessly throughout the night to make sure every valid ballot is counted and reported accurately. — Wisconsin Elections (@WI_Elections) November 4, 2020

Reminder – slow results do not mean a problem, just that election officials are doing their jobs to make sure every legitimate ballot is counted accurately. — Wisconsin Elections (@WI_Elections) November 4, 2020

Este ano, a contagem de votos deve demorar mais por causa do alto número de votos enviados pelo correio, que exigem etapas extras de registro e validação. Esta modalidade já ocorria em alguns estados, mas foi ampliada para muitos outros por causa da pandemia de covid-19.

