Ainda não existe vacina contra coronavírus; é falso que alho e açafrão-da-terra previnam infecção

O vídeo em que um pastor afirma que comer alho cru e açafrão-da-terra previne contra o novo coronavírus obteve mais de 159 mil visualizações e 15 mil compartilhamentos no Facebook desde a segunda-feira, 6. Essas recomendações, no entanto, contrariam as informações oficiais da Organização Mundial da Saúde (OMS). Ainda não existe uma prevenção ou cura para a covid-19 comprovada cientificamente.

De acordo com a OMS, alho é uma comida saudável que pode ter propriedades antimicrobianas. No entanto, não há evidências de que comer alho tenha prevenido pessoas de pegarem coronavírus. Esse e outros mitos estão desmentidos nesta página (em inglês).

O escritório da OMS no Sudeste da Ásia também desmentiu o uso de açafrão-da-terra na prevenção contra a covid-19. De acordo com a entidade, não há evidência científica que o tempero evite infecção pelo vírus. Em geral, a OMS recomenda a ingestão de frutas e vegetais como parte de uma dieta saudável. Veja outros boatos desbancados nesta página (em inglês).

A melhor forma de se proteger contra o novo coronavírus continua sendo lavar as mãos de maneira adequada e frequente. Também é importante manter distância de ao menos 1 metro das outras pessoas e evitar tocar olhos, boca e nariz.

A OMS afirma que ainda não há remédio ou vacina contra a covid-19. Possíveis vacinas estão sob investigação.

