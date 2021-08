Foto mostra pessoas em avião lotado nas Filipinas em 2013, não no Afeganistão em 2021

É antiga a foto de um avião lotado de passageiros que tem sido compartilhada nas redes sociais como se mostrasse a fuga de pessoas do Afeganistão. De fato, depois que o Taleban reassumiu o controle do país, uma multidão passou a tentar embarcar em aeronaves para deixar a capital afegã, Cabul — um tumulto no aeroporto da cidade nesta segunda-feira, 16, deixou ao menos dez mortos. Mas a imagem que circula no Facebook é de 2013, de refugiados de um tufão nas Filipinas.

A foto mostra mais de 670 pessoas a bordo de um avião C-17 Globemaster III. Elas foram evacuadas da cidade de Tacloban, nas Filipinas, para a capital do país, Manila. Isso ocorreu depois que o tufão Haiyan atingiu a região, no início de novembro de 2013. De acordo com a reportagem do Estadão da época, mais de 125 mil pessoas tiveram que deixar suas casas.

A aeronave da Força Aérea Americana saiu da base de Pearl Harbor, no Havaí, para auxiliar na Operação Damayan, de assistência humanitária. Além de transportar passageiros, o avião também trouxe suprimentos. A foto é do sargento Ramon Brockington, da Força Aérea dos Estados Unidos. Essas informações podem ser conferidas no site da corporação.

Para encontrar a verdadeira origem de fotos, usamos a ferramenta de busca reversa de imagens do Google. Quer aprender a usar? Leia nosso passo a passo.

Tumulto para deixar o Afeganistão

Apesar de a imagem do avião lotado ser antiga, há vários registros recentes do tumulto no aeroporto de Cabul. Um grupo invadiu a pista de decolagem e tentou se pendurar em aeronaves em movimento. Por causa do ocorrido, os EUA interromperam temporariamente os voos de retirada de pessoas de Cabul, segundo disse uma autoridade americana à agência de notícias Reuters. Além disso, organizações de direitos humanos têm registrado dificuldade de resgatar aliados do país.

Veja imagens publicadas pelo The New York Times e pelo canal de notícias afegão TOLOnews.