Vereador expulso do Patriota por criticar Flávio Bolsonaro vai se filiar ao PSL

O vereador de São Paulo e coordenador do MBL Rubinho Nunes vai se filiar ao PSL. Ele foi expulso do Patriota após criticar a chegada de Flávio Bolsonaro no partido.

“Amanhã (quarta-feira) confirmo minha filiação ao PSL com o objetivo de pavimentar a vinda do Arthur do Val para o partido, para concorrer a governador em 2022. E um dos objetivos também é justamente expurgar qualquer resquício bolsonarista do partido”, disse à Coluna.

Rubinho teve encontro com deputado federal Júnior Bozzella (PSL-SP), na tarde desta terça-feira, 22, na Câmara dos Vereadores de São Paulo, para ajustar o termos finais de sua filiação.

Arthur Do Val, que foi candidato à Prefeitura em 2020, deve ser o nome do partido ao governo do Estado. Outro membro do MBL que deve seguir os dois, quando houver no próximo ano a janela partidária, é o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP).