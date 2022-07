TSE rejeita pedido de ala lulista do MDB para adiar convenção do partido

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, indeferiu o pedido do prefeito de Cacimbinhas (AL), Hugo Wanderley, aliado do senador Renan Calheiros (MDB-AL), para adiar a convenção do MDB, prevista para ocorrer nesta quarta-feira, 27. O evento de amanhã deve marcar o lançamento da candidatura de Simone Tebet (MDB-MS) à presidência da República.

A ação de Wanderley contra a convenção do MDB foi baseada no fato de o evento ocorrer em formato digital, o que, para o prefeito, poderia implicar na quebra de sigilo dos votos, que devem ser secretos. Na decisão, Fachin considerou que não ficou comprovado o risco de haver exposição dos votos.

Fachin acrescenta que a sua determinação não impede que, “caso constatada a efetiva violação do sigilo do voto durante a Convenção Partidária Ordinária do MDB, a ser realizada em 27.07.2022, a questão possa ser novamente visitada, contudo, diante de novo contexto fático e probatório”.

