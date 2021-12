Servidores do TCU pedem ao Senado atenção à trajetória e à moralidade de candidatos a vaga na Corte

O sindicato dos servidores da Câmara, Senado e do Tribunal de Contas (Sindilegis) e a União dos Auditores Federais de Controle Externo (Auditar) publicaram uma carta aberta pedindo “relevância de observação da trajetória dos candidatos” na escolha do substituto de Raimundo Carreiro na corte que analisa os gastos públicos.

“Salientamos a basilar relevância de observação da trajetória dos candidatos, bem como de seu alinhamento com os princípios norteadores de nosso arcabouço legal, em especial, o da moralidade administrativa”, diz a carta publicada nesta segunda-feira, 13.

O Senado deve sabatinar os candidatos e decidir o escolhido ainda nesta semana. A Coluna mostrou que a disputa pela vaga opôs caciques importantes, rachou partidos, promoveu alianças improváveis e envenenou ainda mais o ambiente na Casa, bastante conturbado após a CPI da Covid.

Embora seja do PP, Kátia Abreu (TO) conta com o apoio de Renan Calheiros (MDB-AL), que já emplacou dois ministros no tribunal. Fernando Bezerra Coelho (PE), colega de partido de Renan, também está na disputa. O senador Antônio Anastasia (PSD) também concorre.

“Espera-se, portanto, que, consciente de suas prerrogativas e deveres, a seleção dentre os candidatos à vaga, eleja um representante que possa elevar a instituição e sua composição funcional, cumprindo os requisitos estabelecidos constitucionalmente e representando, com higidez e integridade, a história da instituição”, diz a carta.