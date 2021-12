Disputa por vaga no TCU opõe caciques e envenena os bastidores no Senado

A disputa pela vaga do Senado no TCU opôs caciques importantes, rachou partidos, promoveu alianças improváveis e envenenou ainda mais o ambiente na Casa, bastante conturbado após a CPI da Covid. Embora seja do PP, Kátia Abreu (TO) conta com o apoio de Renan Calheiros (MDB-AL), que já emplacou dois ministros no tribunal. A questão é que Fernando Bezerra (PE), colega de partido de Renan, também está na disputa. O PT embarcou na campanha da senadora: Donizete Nogueira, o suplente dela, é petista. A senadora, no entanto, encontra resistência no seu próprio partido. Presidente licenciado do PP e ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PI) não trabalha por Kátia Abreu.

MINAS GERAIS. Antonio Anastasia desponta como o preferido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco: ambos são mineiros e do PSD. O vitorioso irá ocupar a vaga aberta por Raimundo Carrero, indicado por Jair Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Portugal.

PEGANDO… Fernando Bezerra foi alvejado pela decisão do ministro Walton Rodrigues, do TCU, vetando nomeações de indicados que respondam por ações na Justiça. Bezerra diz que não está impedido e não retirará seu nome. Em privado, seus aliados dizem que a decisão do TCU foi insuflada por seus adversários.

…FOGO. Como se sabe, é grande a influência de Renan no TCU. Fato é que a decisão do ministro caiu feito luva para os (muitos) adversários de Bezerra. A previsão é de que a escolha ocorra entre os dias 14 e 15 deste mês, no voto.

CLICK. Rodrigo Garcia (PSDB), vice-governador de São Paulo

O pré-candidato ao governo de São Paulo foi recebido pelo presidente do Cidadania, Roberto Freire, na liderança do partido na Câmara, em Brasília. O partido ainda estuda a possibilidade de participar de uma federação com PSDB, Podemos ou MDB.

PAUTA… Dois projetos polêmicos podem ocupar o plenário da Câmara dos Deputados ainda neste ano: homeschooling e legalização do cultivo da cannabis sativa no Brasil para fins medicinais. A ideia é votar as duas propostas quase concomitantemente, para agradar aos dois lados da arquibancada.

…CHEIA. O relatório sobre a educação domiciliar que estará no plenário é o da deputada Luísa Canziani (PTB-PR). Já existem acordos sobre o texto, mas ainda persistem os debates em relação aos destaques.

VACINA SIM. Do deputado Alexandre Padilha (PT-SP) sobre a redução de verbas para a vacinação no Orçamento: “Incapaz de impedir a vacinação no Brasil, Bolsonaro tenta desidratá-la e ignora os problemas de saúde represados. Temos que acabar com o orçamento secreto e garantir o orçamento sanitário, que proteja e salve vidas”.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales), Edson Aparecido, secretário municipal de Saúde de São Paulo

COMEMORE COM SEGURANÇA. Edson Aparecido novamente colocou a ciência antes da política ao recomendar, quando ainda havia dúvidas, o cancelamento da festa de réveillon na Avenida Paulista. Puxou a fila: outras capitais seguiram o exemplo.

DIREÇÃO FEMININA. A administradora Larissa Bomfim assumiu a presidência do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo (IFL-SP). Ela tem a advogada Mariana Nascimento como sua vice.

PRONTO, FALEI! Felipe d’Avila, presidenciável do Novo

“Nenhum país no mundo cresceu com atitudes antiliberais na economia. O crescimento econômico tem um impacto fundamental na vida das pessoas. Se não crescermos, não há como tirar as pessoas da miséria e reduzir a desigualdade social. O Brasil precisa voltar a crescer!”