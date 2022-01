Rodrigo Pacheco avalia convocar comissão para auxiliar as vítimas da chuva

Rodrigo Pacheco (PSD-MG) estuda a convocação da Comissão Representativa do Congresso para tratar dos estragos causados pelas chuvas no País. O grupo formado por deputados e senadores é criado a cada recesso parlamentar, mas precisa da convocação do presidente do Congresso (Pacheco) e de uma eleição para funcionar. A ideia é iniciar os trabalhos na próxima semana. O líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), um dos requerentes da convocação, acredita que a comissão poderá monitorar e organizar as demandas dos prefeitos das dezenas de cidades atingidas, além de iniciar a construção de um projeto sobre a criação do fundo permanente para situações de calamidade.

SALVA-VIDAS. Minas Gerais, de Pacheco e Lopes, está entre os Estados mais atingidos pelas chuvas deste ano. O pedido de convocação, no entanto, foi feito quando o sul da Bahia estava praticamente submerso. Em ano eleitoral, a comissão seria uma boa forma de o Legislativo acenar aos prefeitos.

ESFINGE. Lançado pelo PSD como pré-candidato ao Planalto, Rodrigo Pacheco ainda alimenta dúvidas quanto ao futuro, dizem aliados dele. Uma definição do senador é considerada fundamental para a consolidação do cenário na disputa pelo governo de Minas Gerais.

TOMA LÁ. O senador governista Luis Carlos Heinze (PP-RS) começa a enxergar bons motivos para desistir da pré-candidatura ao governo do Rio Grande Sul. O nome dele passou a figurar na lista de ministeriáveis de Bolsonaro para preencher a “debandada de abril”.

DÁ CÁ. Se abrir caminho para Onyx Lorenzoni (DEM), nome de Bolsonaro para o governo gaúcho, Heinze pode ser agraciado com a Agricultura.

AH, TÁ. As turmas de Bolsonaro e de Lula espalham por aí que ainda é cedo para falar de planos e projetos econômicos.

MAMÃE… Igor Soares, prefeito de Itapevi (Grande São Paulo), deixou a presidência estadual do Podemos por discordar do apoio à candidatura do deputado estadual Arthur do Val (Patriota), o Mamãe Falei, ao governo do Estado.

…TÔ FORA. Soares defende a candidatura de Rodrigo Garcia (PSDB) ao Palácio dos Bandeirantes, mas afirma que estará com o candidato do Podemos, Sérgio Moro, à Presidência. Nas últimas eleições municipais, o prefeito foi reeleito com 98% dos votos válidos.

HOMENS… Um dos mais fiéis tripulantes das naus comandadas por Geraldo Alckmin nas últimas três décadas em São Paulo, o veterano Campos Machado está pronto para pular fora neste ano eleitoral.

…AO MAR. O ex-petebista, hoje na presidência estadual do Avante-SP, deve apoiar a candidatura de Rodrigo Garcia ao governo paulista. Campos Machado não se sentiu à vontade para estar com Alckmin, provável vice do petista Lula.

SINAIS PARTICULARES

Campos Machado, presidente do Avante-SP

PRONTO, FALEI!

Gilmar Mendes, ministro do STF: “Estados e municípios enfrentam dificuldades em informar os casos de contaminação e de internação. O apagão na Saúde inviabiliza o enfrentamento da pandemia.”

CLICK

Margarete Coelho, deputada federal (PP-PI)

Parlamentar (à esquerda) levou a colega Luisa Canziani (PTB-PR) para conhecer as belezas do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG E CAMILA TURTELLI. COLABOROU ELIANE CANTANHÊDE