Rivais de Doria no PSDB querem incluir Leite e Tasso em pesquisa para escolher candidato da 3ª via

O grupo tucano crítico à pré-candidatura presidencial de João Doria (PSDB) quer incluir os nomes do ex-governador gaúcho Eduardo Leite e do senador Tasso Jereissati (CE) nas pesquisas qualitativa e quantitativa que serão contratadas para definir um candidato de consenso da terceira via.

O acordo foi firmado entre o PSDB e o MDB.

Os tucanos ainda não decidiram os critérios das pesquisas e estavam reunidos na tarde de hoje para tentar se acertar.

Sob o argumento de que Doria aceitaria abrir mão da candidatura para apoiar a senadora Simone Tebet (MDB-MS), o grupo liderado pelo deputado Aécio Neves (MG) defende que o paulista também deveria aceitar desistir para apoiar outro membro do partido.

Durante reunião da Executiva Nacional nesta quinta, Aécio reclamou do comando do PSDB e do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Segundo relato de um dos presentes, ele disse que Garcia agora trabalha contra Doria por medo da rejeição dele afetar a sua campanha em São Paulo.

Aécio então ironizou o governador paulista e disse que, se os que viabilizaram Doria hoje são contra, ele está com vontade de apoiá-lo. Doria e Aécio não se bicam.