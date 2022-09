PT volta atrás em promessa de Lula de isentar IR até R$ 5.000

A promessa de Lula (PT) de isentar o IR de pessoas físicas com renda de até R$ 5.000 voltou algumas casas, segundo responsáveis pelo plano de governo do presidenciável, e deve sumir do seu discurso. Economistas petistas alertaram que, ao invés de ajudar, a medida pode elevar a já alta concentração de riqueza no País. De acordo com dados da PNAD, do IBGE, os domicílios com renda per capita de R$ 3.359 (dados de 2021, os mais atuais) já estão entre os 10% mais ricos. Além disso, a linha de corte da isenção mais alta aliviaria também os que ganham mais do que R$ 5.000, porque as alíquotas do IR incidem de maneira gradual a partir do piso até alcançar a tributação máxima de 27,5%, que só é cobrada sobre valores hoje recebidos que excedem R$ 4.600.

ENSAIO. Aliados agora prometem rever a faixa de isenção, mas sem falar nos R$ 5.000. O petista citou o valor em entrevista à rádio Super Minas Gerais, no dia 17 de agosto. Mas não consta do plano de governo entregue ao TSE. “Hoje é R$ 1.900 que a pessoa está isenta. Ou seja, é preciso que a gente discuta uma nova faixa. Eu fico pensando por volta de R$ 5.000”, disse Lula.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Luiz Inácio Lula da Silva, presidenciável do PT

PRONTO, FALEI! Álvaro Dias, senador (Podemos-PR)

“Não contribui para o processo eleitoral. Temos que ir para as urnas. Prefiro que a decisão seja dos eleitores, não da Justiça”, disse, sobre ação de busca na casa de Moro.

CLICK. Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo Bolsonaro

Aliado de Bolsonaro, dividiu palanque com o petista Enio Verri em lançamento de campanha de Ricardo Maia (Podemos) a deputado estadual.