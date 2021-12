PT abre oficialmente diálogo com PSB, PCdoB, PSOL e PV para federação ampla da esquerda

O PT decidiu iniciar de formal oficial conversas sobre federação partidária com PSB, PCdoB, PSOL e PV, após reunião do diretório nacional da legenda na tarde desta quinta, 16. Caberá agora à Comissão Executiva petista conduzir o processo de diálogo.

Os partidos, no entanto, precisam ainda fazer ajustes regionais para selar a união. As conversas informais nesse sentindo já vinham acontecendo desde outubro, como mostrou a Coluna do Estadão.

A federação, um novo tipo de coligação com regras diferentes, foi aprovada neste ano pelo Congresso e é vista como uma boia de salvação para os partidos nanicos que correm o risco de desaparecer por causa da cláusula de barreira.

O ministro Luís Roberto Barroso validou no início do mês a lei que criou as federações partidárias. Ele fixou o prazo de seis meses antes da eleição, marcada para outubro do ano que vem, como data-limite para que as siglas oficializem a união.