Presidente da CPI das Fake News vê mesmo destino para CPI da Covid: suspensa na pandemia

Presidente da CPI das Fake News, o senador Angelo Coronel (PSD-BA) acredita que a CPI da Covid pode seguir o mesmo caminho da comissão que ele comanda: após instalada, deve acabar suspensa e com prazos congelados até que os trabalhos presenciais sejam retomados no Senado.

“Investigação e oitivas remotas não seriam o ideal. Acho prudente aguardar mais um pouco para ver se a pandemia se dissipa para podermos voltar a trabalhar presencialmente”, disse à Coluna.

Ainda assim, o senador pretende conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), nesta semana para tratar do assunto. Apesar de dizer não haver pressão pela volta do colegiado, ele quer ter certeza sobre os trâmites que podem envolver a CPI das Fake News.

Os prazos de funcionamento da comissão foram suspensos em abril pelo ex-presidente da Casa Davi Alcolumbre (DEM-AP) por causa da paralisação dos trabalhos presenciais. Desde então, parlamentares dão como enterrada a comissão e não acreditam que ela deverá voltar à ativa, quanto mais avançar com a investigação.

