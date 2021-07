Presidente da comissão da PEC do voto impresso diz que falas de Bolsonaro ‘só atrapalham’

Jair Bolsonaro está se saindo um fraco cabo eleitoral: as recentes investidas dele em favor do voto impresso parecem estar dificultando o andamento do tema na Câmara. “As falas do presidente só atrapalham. Foram um tanto agressivas. Tem deputado cuja base não é bolsonarista que se sente fazendo parte do jogo político de Bolsonaro e, por isso, se recusa a votar com ele”, disse à Coluna o presidente da comissão responsável por analisar a PEC, Paulo Eduardo Martins (PSC-PR). Segundo ele, a movimentação de ministros do STF também atrapalhou.

Caneladas. “O movimento (dos ministros) foi muito pesado. Distorce o jogo, deixa de ser uma questão só do mérito”, afirma Martins.

Isentão. O relator da PEC, Filipe Barros (PSL-PR), diz que as declarações de Bolsonaro são “indiferentes”. “É uma matéria que polarizou e partidarizou. Mesmo os que votaram a favor no passado, como o PT, por ser hoje uma matéria ligada à direita, não votam mais. Tenho tentado trazer serenidade”, diz.

Placar. Barros busca construir um texto “palatável” a todos os partidos da comissão, mas já admite que adiar a votação do texto, marcada para esta quinta-feira, 15, para depois do recesso é uma possibilidade. Falta alinhar ainda. “Vai ser votada quando tiver os voto”, afirma ele.

Pro banco. A comissão terminou empatada numa votação da semana passada, mas ao menos um deputado foi trocado para desempatar contra o texto.

Ganhar tempo. Nos bastidores, quem defende deixar para depois acredita em arrefecimento dos ânimos. O recesso começa na próxima semana e vai até o dia 31.

Em… Autora da PEC que proíbe militares da ativa de assumirem cargos no governo, Perpétua Almeida (PCdoB-AC) deve protocolar amanhã, 14, a proposta.

…campo. Espera ter uma folguinha de dez assinaturas a mais do que as necessárias 171. A deputada está conversando com ex-ministros da Defesa sobre ato em prol da proposta.

SINAIS PARTICULARES.

Alex Manente,

deputado federal (Cidadania-SP)

Bola. Alex Manente (Cidadania-SP) tenta emplacar emenda ao PL da Lei do Futebol Livre para adiar efeitos da regra que dá aos times da casa o direito de comercializar as transmissões de jogos na TV e em outras plataformas.

Bola 2. A emenda quer garantir que sejam respeitados os contratos já vigentes. Porém, como ficam os clubes que não têm contrato com as atuais detentoras dos direitos? Oito clubes da Série B podem subir para a Série A em 2022 e seriam obrigados a vender seus direitos a essas emissoras.

Com… Contratado pela atual direção da CBF, o consultor Mário Rosa respondeu à informação publicada pela Coluna de que Gianni Infantino acompanha com preocupação a crise envolvendo o afastamento de Rogério Caboclo da entidade.

…a palavra. “É mais fácil a vítima, mulher, que acusa o presidente afastado, retirar a queixa contra ele do que o íntegro e imparcial presidente da Fifa se associar ao assédio”, diz Rosa. Caboclo está afastado, acusado de assédio.

CLICK. Ciro Gomes visitou o Morro da Mangueira, no Rio, acompanhado do ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (à esq.) e da deputada estadual Martha Rocha (PDT).

PRONTO, FALEI!

Rubinho Nunes, vereador (PSL-SP) e membro do MBL: “Tem gente que acredita nos dados fornecidos pelo Partido Comunista de Cuba… Não sei se dou risada ou se sinto pena”, em resposta a Guilherme Boulos.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG E MARIANNA HOLANDA.

