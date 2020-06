Post de Jair Bolsonaro viraliza como fake news

Quase imediatamente após Jair Bolsonaro ter usado o Twitter para distorcer decisão do STF ao dizer que as ações de combate à covid-19 “ficaram sob total responsabilidade dos governadores e dos prefeitos”, “cards” com praticamente o mesmo conteúdo infestaram as redes sociais (incluindo grupos de WhatsApp). Os disparos, segundo quem entende do assunto, ao que tudo indica contaram com a ajuda de robôs, numa ação coordenada que indignou governadores e parlamentares. Mais uma vez, eles enxergam digitais do famoso “gabinete do ódio”.

Falso. Não bastasse Bolsonaro fugir da responsabilidade (e do ônus político), a ação conferiu status de fake news ao conteúdo porque ele “viralizou” nas redes como informação inverídica, manipulada com evidente tendência política.

Verdadeiro. A decisão do STF assegurou aos Estados e municípios autonomia para medidas que tenham como objetivo conter a doença. Não livra, porém, a União de realizar ações e coordenar trabalhos.

Erudito e enigmático. Quando questionado sobre impeachment, Rodrigo Maia cita à exaustão uma frase do grande abolicionista Joaquim Nabuco: “O tempo não perdoa quem faz as coisas sem ele”.

SINAIS PARTICULARES.

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados

Pauta. A Frente Parlamentar Ambientalista se reúne ainda hoje para discutir a nomeação do subprocurador Juliano Baiocchi como coordenador da 4.ª Câmara de Meio Ambiente do Ministério Público. Ele defendeu a polêmica MP da regularização fundiária.

Lobby verde. Coordenador da frente, o deputado Rodrigo Agostinho (PSB-SP) protocolou ofício com 16 propostas prioritárias da bancada verde ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para o pós-pandemia. Entre os mais importantes: desmatamento ilegal zero e proibição da grilagem de terras no País.

Prefeitos do Grande ABC cobram Doria por isonomia em relação à cidade de São Paulo

AMB e CNJ lançam campanha para incentivar denúncia de violência doméstica

CLICK. O MDB Afro realizará nesta quarta uma manifestação contra o racismo em Salvador. O anúncio foi feito pelo presidente do partido, o deputado Baleia Rossi.

BOMBOU NAS REDES!

Paula Belmonte, deputada federal (Cidadania-DF): “A redução salarial nos Três Poderes é a oportunidade dos representantes do povo fazerem a vontade da população. Tem meu total apoio. Apresentei um projeto para reduzir, primeiramente, o salário dos parlamentares do Congresso. Conto com o apoio de Rodrigo Maia e de Jair Bolsonaro.”

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA.

