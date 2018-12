Posse de Bolsonaro dobra taxa de ocupação de hotéis em Brasília

A posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), dobrou a taxa de ocupação dos hotéis de Brasília, segundo estimativas do setor. A ocupação média está em 67% para a virada do ano, um período tradicionalmente de baixa procura na capital. A aposta é a de que o índice possa chegar a 75%, já que muita gente define os planos de viagem na última hora.

Para o vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do DF, Henrique Severien, a posse de Bolsonaro ajuda a movimentar a economia, “mas não se resolve hotelaria com dois dias de ocupação”. Após chegar ao fundo do poço em 2017, o setor teve uma recuperação tímida este ano no DF.

Os hotéis da categoria luxo são os mais procurados até agora.

LEIA MAIS: Juízes dão jeitinho para repor auxílio-moradia