Planalto vai divulgar nota aceitando pedido de demissão de Yomura

O Palácio do Planalto vai divulgar nota curta e seca sobre a saída do ministro Helton Yomura da pasta do Trabalho. Em poucas linhas dirá que o presidente Michel Temer aceitou o pedido de exoneração e agradecer o trabalho realizado até aqui. Ele ficou no cargo por sete meses.

Yomura foi alvo hoje de nova fase da Operação Registro Espúrio, deflagrada pela Polícia Federal a mando do ministro do Supremo Edson Fachin. O ministro não esteve pessoalmente com o presidente Temer. O pedido foi enviado por escrito.

A Coluna revelou que Yomura pediu demissão do cargo para evitar a demissão. O Palácio já havia decidido trocá-lo. (Juliana Braga)