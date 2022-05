Pesquisa para orientar terceira via foi acelerada no fim de semana

As pesquisas qualitativas e quantitativas encomendadas por PSDB e MDB foram aceleradas no final de semana pela equipe do instituto de Paulo Guimarães, da Unicamp. Ele montou uma força-tarefa para que o resultado saia ainda hoje.

A equipe do presidente do PSDB, Bruno Araújo, vai usar falas antigas de João Doria defendendo a aliança de centro para derrubar a tese do ex-governador de “golpismo” caso ele não seja candidato.