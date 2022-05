De servidores do BC a comissionados, corporações inflam PEC dos juízes

A PEC 63, que prevê elevação automática dos salários de magistrados e procuradores federais a cada cinco anos, mal começou a ser debatida no Senado e já está inflada pelo lobby do funcionalismo público. Auditores da Receita Federal, servidores do Banco Central, funcionários em cargos de comissão e membros dos tribunais de contas são algumas das corporações contempladas em 13 sugestões de emendas ao texto. A pressão vem de senadores da esquerda à direita, como Weverton Rocha (PDT-MA) e Telmário Mota (PROS-RR). No sábado, Rodrigo Pacheco defendeu a PEC em evento com juízes. Embora projeções indiquem R$ 7,5 bi a mais em despesas, ele afirma que os reajustes cabem nos orçamentos dos tribunais.

IRRESTRITO. Em uma das emendas propostas, o senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) afirma ser contra a PEC, mas argumenta que, se for o caso de criar o reajuste automático, que ele valha para “todos os agentes públicos do País”.

DESCOLADO. Fernando Haddad (PT) não conseguirá repetir a aliança nacional que seu partido fechou com o Solidariedade. Único dirigente de partido de centro que fechou com Lula, Paulinho da Força diz que a sigla fará campanha para Rodrigo Garcia (PSDB) em São Paulo.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Paulinho da Força, presidente do Solidariedade

PRONTO, FALEI! João Doria, presidenciável do PSDB

“O resultado das prévias deve ser respeitado. A tentativa de derrubar a escolha feita pela maioria mancha gravemente a honra e os valores éticos do partido”

CLICK. Michelle Bolsonaro, primeira-dama

Em viagem a Israel, a primeira-dama hasteou a bandeira do Brasil em tour no Mar da Galileia. Ela viajou com a ex-ministra Damares Alves

COLABOROU LAURIBERTO POMPEU