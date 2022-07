Perfis de direita se esquivam do caso Milton Ribeiro nas redes

Perfis de direita evitaram o caso Milton Ribeiro nas redes sociais – eles responderam por 24% das postagens sobre o tema na semana da prisão do ex-ministro. Já os de esquerda responderam por 40% dos posts.

FALA. Os que não estão identificados com nenhum dos dois polos responderam por 26% do debate nas redes sobre a corrupção no MEC. O levantamento é da .Map, que faz uma análise qualitativa em 1,4 milhão de posts no Twitter e Facebook a cada semana.