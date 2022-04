Patrocinadora do Santos tira do ar logo parecida com símbolo nazista

Semelhança de ícone lançado pela da Binance com o símbolo do nazismo foi apontada por seguidores da empresa nas redes sociais. Foto: Reprodução/Twitter.

A Binance, maior corretora do mundo de bitcoins e líder no Brasil neste mercado, teve que tirar do ar sua nova logomarca. O símbolo, criado para ser um emoji, se assemelha a uma suástica nazista. No Brasil, a Binance patrocina o Santos Futebol Clube.

O episódio provocou uma enxurrada de críticas contra a empresa nas redes sociais, justamente pelo lançamento ter ocorrido no dia do aniversário de Adolf Hitler.

A Binance pertence a Changpeng Zhao, bilionário chinês que esteve no Brasil no mês passado e que se reuniu com políticos e com representantes do Banco Central. Ele prometeu aumentar a presença no País e se enquadrar nas normas dos órgãos reguladores.

Horas depois, a empresa tirou do ar o símbolo e emitiu um comunicado no Twitter.

“Bem, isso foi obviamente muito embaraçoso. Não temos certeza de como esse emoji passou por várias camadas de revisão sem que ninguém percebesse, mas imediatamente sinalizamos o problema, e o removemos. O novo design de emoji está sendo lançado enquanto falamos”, informou a empresa.