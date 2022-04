Nova estatal insiste na contratação de pessoal, apesar do ‘não’ de Guedes

A direção da nova estatal de energia criada no governo Jair Bolsonaro, a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), já avisou parlamentares que não vai desistir de ampliar seu quadro de funcionários, apesar da negativa do Ministério da Economia. Criada para gerenciar os ativos de Eletronuclear e Itaipu após a privatização da Eletrobras, a ENBPar planejou contratar cerca de 200 pessoas, mas a equipe de Guedes deu aval para só 27. O número é considerado insuficiente pela administração da nova empresa, que está elaborando uma nova proposta para apresentar à equipe econômica e que deverá levar em conta a absorção gradual de novos empregados.

FOLHA. Hoje, a ENBPar tem 11 empregados e informou que gastou com salários e encargos R$ 1,609 milhão no primeiro trimestre. As informações foram prestadas ao deputado Kim Kataguiri (União-SP).

QUER PAGAR… A discussão sobre a Eletrobras hoje do Tribunal de Contas da União não leva em conta só a data prevista para o leilão. Membros do tribunal discutem internamente também o preço mínimo que o governo colocou nas ações da empresa.

…QUANTO? O argumento é o de que atrasar em um mês a venda pode ajudar a aumentar o preço, já que a data de referência para o cálculo muda de dezembro de 2021 para março de 2022. A equipe de Paulo Guedes discorda, diz que não há dados para provar isso e prevê um derretimento rápido no preço das ações caso o leilão seja adiado ainda mais.

DEIXA DISSO. “Que bicho te mordeu para ficar tão bravo?”, perguntou Lula a Paulinho da Força, minimizando as vaias ouvidas pelo deputado na semana passada. O parlamentar jogou panos quentes sobre o encontro com Eduardo Leite (PSDB): “Visita de cortesia”.

PRONTO, FALEI! Marcus Firme, presidente da Fenapef

“O governo foi eleito próximo da segurança pública. É isso que estamos cobrando. Uma promessa de campanha não está sendo cumprida.”

CLICK. Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil

Ele e o ministro da Agricultura, Marcos Montes, ouviram queixas de representantes da FPA sobre o Plano Safra em reunião nesta terça-feira, 19.