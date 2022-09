Partido de Bolsonaro, PL já calcula cenários para o caso de vitória de Lula

O PL, partido de Bolsonaro, já tem cenários para o caso de uma vitória de Lula (PT) na eleição. A sigla espera eleger cerca de 60 deputados federais. Destes, 20 são considerados “bolsonaristas raiz”.

Em caso de vitória do PT e uma reorientação do PL, que é do Centrão e que por isso mesmo nunca fica longe do governo, calcula que pode perder parte desses parlamentares. Não é problema. O que vale para contabilizar o fundo eleitoral e tempo de TV é o número da bancada eleita.

O PL, de Valdemar Costa Neto, prevê fazer a segunda maior bancada, atrás apenas do PT.

