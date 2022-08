Governo prepara decreto para desbloquear orçamento secreto

O governo prepara decreto para desbloquear boa parte das emendas de relator, o chamado orçamento secreto, nos próximos dias. Cerca de R$ 8 bilhões foram congelados pelo Ministério da Economia para cobrir despesas com o setor cultural previstas na Lei Paulo Gustavo e também com o FNDCT, de ciência e tecnologia. Com a publicação de uma medida provisória na última segunda-feira adiando esses compromissos para 2023, o governo deverá liberar verbas prometidas a deputados de acordo com critérios de Arthur Lira (PP-AL). Apesar de transferências a Estados e municípios serem vedadas durante o período eleitoral, a medida garante que as despesas serão cumpridas, vença quem vencer a eleição.

HEDGE. O movimento indicou a parlamentares e técnicos que Lira colocou em marcha um plano para mitigar os efeitos de eventual vitória de Lula. A garantia no pagamento de emendas é uma delas, mas não é a única. A segunda é a manobra para a eleição do deputado que ocupará vaga aberta no TCU.

TENTA. Lira, que defende o nome de Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) para o posto, pediu para os aliados Hugo Leal (PSD-RJ) e Soraya Santos (PL-RJ) desistirem da disputa. Eles não aceitaram o acordo e, com isso, a votação prevista para esta semana foi adiada.

BALANÇA. Um risco para o pagamento das emendas de relator é Rodrigo Pacheco (PSD-MG) devolver a medida provisória, o que está no radar do mineiro, uma vez que seu aliado Alexandre Silveira (PSD-MG) foi relator da Lei Paulo Gustavo. A decisão ainda não foi tomada.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Arthur Lira, presidente da Câmara (PP-AL)

PRONTO, FALEI! Jacques Wagner, senador (PT-BA)

“Eu responderia diferente: até tu, cara pálida?”, disse, sobre respostas evasivas de Lula a perguntas sobre corrupção feitas por Jair Bolsonaro em debate.