Apesar da tentativa de aproximação de Bolsonaro com o governador Romeu Zema (Novo), o senador Carlos Viana (PL) diz seguir confiante que, ao final, o presidente precisará dele para ter palanque em Minas Gerais. Para aliados de Viana, a aprovação de Lula no Estado faz com que Zema evite uma aliança aberta com o bolsonarismo.

