Para aliados, Bolsonaro acerta ao buscar refúgio na agenda ‘conservadora raiz’

O núcleo mais restrito em torno de Jair Bolsonaro diz que ele está conseguindo estancar a sangria desatada de sua popularidade após ter retomado fortemente a “agenda conservadora raiz”, principalmente no campo dos costumes: acenos aos religiosos (evangélicos à frente), críticas ao conteúdo do Enem e aos movimentos em prol da diversidade sexual, além de novos ataques às medidas restritivas à circulação na pandemia. O presidente estaria começando a recuperar eleitores que viraram as costas para ele. O estado do paciente ainda é grave, mas Bolsonaro pode ter reencontrado o caminho ou ao menos desviado a atenção dos brasileiros das dificuldades na economia, afirma um aliado dele.

AINDA… Pesquisa que estava em fase de conclusão nesta terça-feira, 7, deverá confirmar essa melhora na avaliação de Jair Bolsonaro, impulsionada por índices das Regiões Sul e Sudeste, pelos mais ricos e pelos conservadores. Por isso, quem conhece bem Bolsonaro diz que ele não está disposto a ceder mais na batalha em torno do passaporte da vacina.

…PULSA. Entre os defensores do passaporte vacinal, há forte expectativa de que o ministro Luís Roberto Barroso determine ao governo federal a obrigatoriedade da medida. Ou seja, os atritos devem continuar.

TENSÃO. Barroso é o relator no Supremo da ação da Rede pela efetividade da estratégia recomendada pela Anvisa para a entrada de viajantes no Brasil. Vence nesta quarta-feira, 8, o prazo que o ministro deu para o governo justificar sua decisão de não adotá-la.

FOI DRIBLADA? Deputados e senadores avaliam em privado que o documento revelado pelo Estadão, desmentindo a versão da cúpula do Congresso de que não há registros sobre as indicações de parlamentares agraciados no esquema do orçamento secreto, deixou a ministra Rosa Weber em situação bastante delicada.

BINGO! A decisão da ministra do STF pela liberação das emendas deu ao relator do Orçamento, Hugo Leal, um cheque gordo: R$ 16 bilhões. Nada mau para um ano eleitoral.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales), Hugo Leal, deputado federal (PSD-RJ)

QUASE LÁ. O Ministério Público concluiu a análise da fusão PSL-DEM e encaminhou o processo para o relator no TSE, Edson Fachin, com sinal verde para o União Brasil. “Não há nas disposições do novo Estatuto nada que conflite com normas legais ou constitucionais”, diz o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet Branco.

AMIGÃO. A filiação do deputado Felipe Rigoni ao PSL (ponte para o União Brasil) em Brasília reuniu uma diversidade ideológica e partidária. Os presidentes Luciano Bivar (PSL), ACM Neto (DEM), Bruno Araújo (PSDB) dividiram o mesmo espaço com deputados como Tabata Amaral (PSB-SP), Nereu Crispim (PSL-RS) e o presidenciável e ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta (DEM).

CLICK. Felipe Rigoni, deputado federal

Parlamentar capixaba deu um “trato” no visual antes do evento em que assinou ficha de filiação no PSL, que em fusão com o DEM criou o União Brasil.

MUDANÇA. A versão da PEC da prisão em 2ª instância que deve ser discutida hoje da comissão especial do tema na Câmara incluirá a Justiça Eleitoral. Na prática, o texto agora propõe que se o TSE julgar uma sentença como procedente, a depender da matéria, o alvo da ação poderá ser enviado diretamente para a prisão, como o proposto para TRFs e TJs nos Estados. “O TSE também analisa crimes”, justifica o presidente da comissão, Aliel Machado (PSB-PR).

DE FORA. A pedido do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) apresentou um voto em separado à PEC da segunda instância para retirar a Justiça do Trabalho do texto. “Mostraram que tem tribunal com até 80% dos acórdãos reformados por descumprir jurisprudência”, disse o deputado.

BOLA DA VEZ. Alvo de crescentes críticas no entorno de Bolsonaro, o presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, participa de audiência amanhã na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara.

MARCHA. O presidente do Conselho Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, antecipou ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), as demandas que centenas de prefeitos vão levar a Brasília na próxima semana. Entre os temas, a aprovação a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que isenta de responsabilidade gestores públicos pela não aplicação de percentuais mínimos de gastos em educação em 2020 e 2021, devido à pandemia.

GASTOS. Ziulkoski também quer acelerar a PEC 122/2015 que proíbe a criação de novos encargos a municípios sem a indicação do recurso.

NOVA… Ciro Gomes (PDT) decidiu parar de fazer de conta que Sérgio Moro (Podemos) não é um problema para sua candidatura.

…ROTA. A partir de janeiro, Ciro cumprirá agendas em diferentes regiões do Sudeste. A estratégia dos pedetistas é propagar a imagem de Moro como um candidato sem proposta e insistir na ideia de um debate público entre ambos. De seu lado, Moro tem articulado visitas a redutos bolsonaristas no populoso interior paulista.

LEITURA. “Moro representa um revés quase irreversível para Bolsonaro. A disputa por uma vaga no segundo turno contra Lula hoje se encaminha para estar entre Ciro e Moro”, diz Carlos Lupi, presidente do PDT. Nesta terça, depois de passar pela capital, Ciro seguirá para Ribeirão Preto. Na quinta, estará em Campinas e então partirá para o Espírito Santo e depois Rio, no fim de semana.

PRONTO, FALEI! Bruna Brelaz, presidente da UNE

“MP do Prouni é preocupante porque abre porteiras para conglomerados educacionais sem nenhum tipo de fiscalização ou transparência e não garante contrapartidas.”