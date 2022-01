Ômicron faz empresários pressionarem governo por novas regras para cancelamento de eventos

Representantes do setores de eventos e turismo têm pressionado o governo federal para que edite uma nova medida provisória com regras para o cancelamento de shows, festivais e outras agendas por conta do recrudescimento nos casos de covid-19 no País. Reunião na terça, 25, com os ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Flávia Arruda (Secretaria de Governo) e João Roma (Cidadania) avançou no tema. O motivo da pressa é que a MP 1.036/2021, que desobrigava empresas de reembolsar consumidores desde que assegurassem a eles o direito de reagendar serviços adiados, caducou em dezembro. O governo manteve os braços cruzados e então uma onda de judicialização passou a ser apontada como realidade.

TÃO VINDO. Enquanto a pressão do setor aumenta, entre aliados do governo de Jair Bolsonaro a expectativa é de que o Palácio do Planalto sinalize uma solução para o problema antes da abertura do ano legislativo, na semana que vem.

FAZ ASSIM. Um dos principais articuladores da nova MP é o deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE), que esteve na reunião desta semana. “É uma medida urgente para dar segurança jurídica ao consumidor, ao fornecedor e aos empresários”, disse.

OLHA AQUI. Do presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), Doreni Caramoni Júnior: “Vivemos um momento de insegurança causado por um vírus que não é culpa de ninguém. Justamente por isso existe a necessidade de que se regule a situação para evitar uma chuva de judicializações”.

REAÇÃO. Após a Coluna revelar, ontem, ação do MP-PR contra o governo do Paraná pedindo suspensão do repasse de verba de indenização da Petrobras ao Estado por suposta destinação irregular dos recursos, a gestão de Ratinho Junior (PSD) afirmou que os projetos financiados têm aderência ao acordo judicial com a estatal.

REAÇÃO 2. O governo estadual justificou à Coluna que a readequação de estradas rurais, ao combater erosão, e a compra de equipamentos para tratamento de resíduos sólidos, ao tratar de lixo, carregam preocupações ambientais.

REAÇÃO 3. Da Klabin S/A, citada na Coluna de quarta, 26: “A companhia, que possui operações no Paraná e uma sólida parceria de mais de 85 anos com o Estado, aguarda as elucidações por parte dos órgãos públicos e reitera seu compromisso com a transparência em seus relacionamentos”. A empresa informou que as opiniões do empresário Roberto Klabin, membro independente do Conselho de Administração, não é embasada no posicionamento da companhia.

CLICK. Magno Malta, ex-senador (PL-ES)

Ex-senador (esq.) recebeu o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) para treinar boxe no ringue montado em sua casa. “Treino pesado”, publicou.

AVANCE. A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) aguarda a continuidade da notícia-crime sobre a conduta de Bolsonaro e do ministro Marcelo Queiroga na vacinação infantil. “Esperamos que se investiguem omissões que causaram risco para as crianças”, disse a parlamentar.

ATACAR! Agora de vez no Podemos, o MBL, do deputado Kim Kataguiri, deve colocar toda a força do seu exército digital nas pré-candidaturas de Sérgio Moro para o Palácio do Planalto e de Arthur do Val para o governo de São Paulo.

AGORA VAI. A entrada do grupo da sigla do ex-ministro da Justiça foi avaliada internamente como providencial para suprir a busca por engajamento de Moro nas redes, considerado ainda baixo.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Kim Kataguiri, deputado federal (DEM-SP)

MATCH. Candidato a presidente pelo PV em 2014 e a vice na chapa de Marina Silva (Rede) em 2018, Eduardo Jorge chamou atenção para o debate sobre carbono zero que está sendo conduzido pelo pré-candidato à Presidência do… partido Novo.

MATCH 2. “Finalmente um dos pré-candidatos fala coisa com coisa num momento de emergência climática mundial”, disse Jorge sobre artigo de Felipe d’Avila no Estadão.

PRONTO, FALEI! Adriana Ventura, deputada federal (Novo-SP)

“Orçamento chancela a hipocrisia da nossa política: R$ 5 bi de fundão e R$ 16 bi de emendas de relator expõem um Congresso completamente desconectado da realidade.”

*ALBERTO BOMBIG ESTÁ DE FÉRIAS E RETORNA À ‘COLUNA DO ESTADÃO’ NO DIA 16 DE FEVEREIRO