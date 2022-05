‘Nossos irmãos em Cristo’, diz Alckmin sobre evangélicos; veja vídeo

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, pré-candidato a vice de Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que os evangélicos são “nossos irmãos em cristo”, em vídeo gravado pelo pastor Paulo Marcelo Schallenberger na saída da executiva nacional do Solidariedade. “Um abraço muito afetivo a todos os evangélicos e evangélicas, nossos irmãos em Cristo. Amém”, disse Alckmin.

A menção à religião foi um dos pontos marcantes do discurso de Lula e de seus aliados hoje, no evento do Solidariedade.

Alckmin, que é católico fervoroso, tem sido incentivado por petistas para se aproximar de eleitores evangélicos. Schallenberger foi citado pelo presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, no palanque. Ele é responsável por assessorar a pré-campanha petista na comunicação com o eleitorado evangélico.