Mourão diz a senadora que Pantanal pode ser incluído no Conselho da Amazônia

O pedido do Senado para que o Conselho da Amazônia Legal também atue em ações no Pantanal surtiu efeito. Em conversa com a senadora Simone Tebet (MDB-MS), autora do pedido, o vice-presidente Hamilton Mourão prometeu fazer a gestão de preservação dos dois biomas, mesmo que de maneira informal neste ano.

O vice-presidente disse que o Exército já tem atuado na região para combater os incêndios. A área pode ser incluída formalmente no Conselho a partir do ano que vem.

SINAIS PARTICULARES.

Simone Tebet, senadora (MDB-MS)

LEIA TAMBÉM: Defesa investiu mais do que Educação em 2019