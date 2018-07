Ministro da Cultura lidera ranking de gastos com viagens nacionais em 2018

Os dois funcionários do governo que mais gastaram com viagens nacionais em 2018 foram os ministros da Cultura, Sérgio Sá Leitão, e do Trabalho, Helton Yomura.

O primeiro gastou R$ 87 mil e, o segundo, R$ 66 mil com diárias e passagens. Os dados foram compilados pela CGU.

O Ministério do Trabalho afirmou que Yomura viajou para defender a reforma trabalhista. A assessoria de Sá Leitão disse que ele opta por voos comerciais, evitando usar FAB.

Veja o ranking dos 10 que mais gastaram com passagens e diárias nacionais:

1 SERGIO HENRIQUE SA LEITAO FILHO R$ 87.340,29

2 HELTON YOMURA R$ 66.816,35

3 SELMA VICENTE ANDRADE DA SILVA R$ 62.270,22

4 EKTOR LUIS PASSINI R$ 59.688,95

5 MARIALBA DA GLORIA GARCIA CARNEIRO R$ 58.263,14

6 FELIPE SARTORI SIGOLLO R$ 55.694,61

7 MARIA HELENA GUIMARAES DE CASTRO R$ 51.151,54

8 MARIO RODRIGUES JUNIOR R$ 48.218,69

9 ROSSIELI SOARES DA SILVA R$ 47.768,81

10 CLELIA LUCIA CAMILO DE MORAIS ANTUNES R$ 47.520,92

