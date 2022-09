Ministérios correm ao Congresso para recompor cortes no Orçamento de 23

Foi dada a largada nos ministérios à operação de contenção de danos nos cortes em programas do governo em 2023, a exemplo do Farmácia Popular e do Casa Verde Amarela, revelados pelo Estadão. Desenvolvimento Regional, Agricultura e a Secretaria da Receita Federal já mandaram representantes para conversar com parlamentares da Comissão Mista de Orçamento. Um desses funcionários se queixou de que os programas foram cortados sem consulta prévia às pastas, o que não é praxe. Os cortes foram feitos na Casa Civil e só poderão ser recompostos, segundo a Economia, caso a área política do governo autorize a poda do orçamento secreto, o que enfrentaria obstáculos políticos e operacionais.

COMPLEXO. Ainda que Paulo Guedes envie uma modificação do Orçamento, como promete, não poderia zerar as emendas de relator (orçamento secreto), porque elas estão previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, sancionada por Bolsonaro. Caso prevaleça a ideia, seria preciso alterar também essa lei.

PÊNDULO. Guedes defendeu o veto ao orçamento secreto, como em 2020 e 2021. Foi vencido pela equipe política liderada por Ciro Nogueira (Casa Civil) e que está colada em Jair Bolsonaro.