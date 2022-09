Pacheco tenta acordo com Guedes para liberar recursos da cultura ainda este ano

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), quer tentar uma nova rodada de conversa esta semana com o ministro Paulo Guedes para decidir o que fazer com as MPs que adiam repasses para a cultura através das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2.

Uma das saídas em avaliação seria convencer o governo a abrir mão de uma das MPs para permitir os repasses de pelo menos uma das leis já neste ano. Alguns aliados de Pacheco acreditam que a devolução das matérias ao Planalto seria traumática.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso



