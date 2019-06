Michelle pede e serviços para receber denúncias de violência terão videochamada

Por sugestão da primeira-dama Michelle Bolsonaro, os serviços do Disque 100 e Ligue 180, que recebem denúncias de violência contra a mulher e violação de direitos humanos, passarão a contar com atendimento por videochamada para serem acessíveis a pessoas com deficiência auditiva. A orientação constará no edital para contratação das empresas que administrarão esses serviços, em fase final de elaboração pelo ministério de Damares Alves (Mulher e Família). Também serão incluídos canais de denúncia em redes sociais e aplicativos de mensagem.

Manda quem pode. Jair Bolsonaro disse que os pedidos da primeira-dama são irrecusáveis e, por isso, solicitou até alteração no texto da reforma da Previdência.

Abertos. O edital exigirá a atualização em tempo real dos dados na internet. Hoje, há delay na divulgação das informações.

Últimos detalhes. O texto deve ser publicado em 15 dias. Ainda não está fechada a previsão de custos, mas a estimativa é reduzir em 15% os valores atuais.

Janela. Ala da bancada evangélica que defendia para o Supremo Ives Gandra Filho, que é católico de perfil conservador, viu na fala de Bolsonaro a oportunidade para bancar um de seus nomes, sem necessidade de contemporizar com outras matizes religiosas.

Para lembrar. Bolsonaro questionou se não está na hora de o STF ter um ministro cristão evangélico.

Padrinho. O deputado Éder Mauro (PSD-PA) tem articulado para emplacar aliados na área da cultura. Segundo apurou a Coluna, Mauro quer colocar no governo o jornalista e produtor paraense Edilásio Santana Barra Jr., o Tutuca.

Padrinho 2. A indicação de Tutuca seria para a Ancine (Agência Nacional do Cinema) ou para a Secretaria de Audiovisual. “Delegado Mauro” é próximo do presidente Jair Bolsonaro.

Suspeita. A ingerência de Mauro preocupa o setor cultural e do audiovisual. Além de ele não ser do ramo, no mês passado o STF determinou o envio para a Justiça do Pará do inquérito que apura o envolvimento dele em caso de tortura.

CLICK. A ministra Damares Alves publicou uma foto com uma caixa de mangas. Presente, segundo disse, do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE).

Tente… O governo de São Paulo encaminhou para a Assembleia Legislativa projeto de lei para extinguir a Dersa, responsável por obras viárias no Estado e alvo de investigações da Operação Lava Jato.

…outra vez. Mês passado, o governo teve de recuar da tentativa de extinguir a Dersa junto com outras empresas/autarquias paulistas. Porém, como se trata de um compromisso de João Doria (PSDB), o Palácio dos Bandeirantes enviou um novo texto para o Legislativo, desta vez, apenas com o fim da Dersa.

SINAIS PARTICULARES

GOVERNADORES.

Eduardo Leite (PSDB-RS)

Prévia. O texto do relator do pacote anticrime, Capitão Augusto (PR-SP), sem os retoques do grupo de trabalho, inclui dispositivo para: 1) punir atos preparatórios para constituição de milícia e 2) vedar liberdade condicional em casos de “mau comportamento”.

Pelo SUS. O deputado Lafayette de Andrada (PRB-MG) propôs projeto para garantir atendimento psicológico e assistencial, além de plano de parto, a grávidas em Unidades Básicas de Saúde. A ideia é ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade.

PRONTO, FALEI!

Sóstenes Cavalcante, deputado federal (DEM-RJ): “Quem sabe Moro se torna evangélico? Seria um prazer, por ele ser combativo contra a corrupção”, sobre Bolsonaro sinalizar vaga no STF para Moro e evangélico.

