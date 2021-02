Maioria dos senadores defende publicamente reforma tributária, segundo pesquisa

A maioria do Senado já se posicionou publicamente a favor da reforma tributária, de acordo com levantamento do movimento Pra Ser Justo em parceria com a Endeavor e a consultoria Arquimedes, que tem como base as manifestações dos parlamentares nas redes sociais.

Dos 81 senadores, 46 defenderam a reforma, dois disseram ser contra e seis fizeram postagens neutras. O principal argumento é a simplificação dos impostos. Em seguida, o tema mais comentado foi a taxação de grandes fortunas.

O MDB e o Podemos são os mais favoráveis à reforma no Senado, e a bancada do PT é a única que se declara contrária.

Já entre os 513 deputados, 177 se manifestaram a favor da reforma, 61 deles adotaram postura neutra e apenas 19 disseram ser contrários. O restante, praticamente a metade, ainda não falou publicamente sobre a questão.

