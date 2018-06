Jaques Wagner volta a ser principal cotado para substituir Lula na eleição

Logo após o jantar do presidenciável Ciro Gomes (PDT) com líderes de PP, DEM, PRB, PR e Solidariedade, nesta semana, emissários do PT deflagraram um movimento para convencer integrantes do centro a não fechar aliança com o pedetista.

LEIA MAIS: Supremo pode conceder prisão domiciliar para Lula

Apesar do movimento do PT em direção a Ciro, o nome do ex-governador Jaques Wagner voltou ao topo da lista de cotados para ser o candidato do partido ao Planalto em substituição a Lula. O vice seria Josué Gomes, do PR. (Naira Trindade e Andreza Matais)

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestadão