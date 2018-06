“Japonês da Federal” assume presidência do PEN no Paraná

O “japonês da Federal”, Newton Ishii, famoso por conduzir ilustres condenados da Lava Jato, sucumbiu aos encantos da política. Não só se filiou ao PEN como vai presidir o partido no Paraná. Colegas de Ishii na Polícia Federal se incomodaram com a escolha da sigla. Foi o PEN que ingressou com ação no Supremo para impedir a prisão após 2.ª instância, manobra considerada um golpe na Lava Jato. Ontem, ele se reuniu com a governadora do Paraná, Cida Borghetti (PP), quando avisou da sua entrada na política. (Andreza Matais e Leonel Rocha)

