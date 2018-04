Temer diz ao STF ser contra mudar distribuição de tempo de TV na campanha

Em parecer encaminhado ao Supremo, por meio da Advocacia Geral da União (AGU), o presidente Michel Temer manifestou-se contrário às pretensões do PP e do Podemos, que recorreram à Justiça para tentar aumentar o tempo de TV que terão na campanha. No parecer, Temer diz que a distribuição de tempo de TV cabe ao Congresso Nacional e não à Justiça.

Na ação, as suas siglas pedem que a divisão seja feita com base no número de deputados que cada partido tinha no dia 28/8/2017 e não nas bancadas eleitas em 2014. A mudança beneficiaria o PP, que elegeu 45 parlamentares e hoje conta com uma bancada de 53. Na disputa presidencial, a sigla sinaliza apoio a Rodrigo Maia (DEM).

A data defendida pelo PP e Podemos é a mesma aprovada na última reforma eleitoral, mas que só valerá para a eleição de 2022. (Andreza Matais)