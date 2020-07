Governadores acionam bancadas para derrubar veto do saneamento e já falam em judicializar

Governadores entraram no circuito pela derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro no Congresso ao Artigo 16 do novo marco do saneamento e já falam até em “judicializar” o caso se não obtiverem sucesso no plenário. Eles contavam com a nova legislação para atrair investimentos no pós-pandemia e agora temem uma enxurrada de processos e insegurança jurídica. Para Rui Costa, governador da Bahia (PT), o texto aprovado não era o ideal para nenhuma das partes e a quebra de acordo representa “falta de respeito” com o Congresso.

Fé. “Se for necessário, vou à Justiça, mas vou trabalhar prioritariamente pela derrubada do veto porque eu desejo atrair a iniciativa privada para investir em saneamento na Bahia”, disse Costa.

Já sabia. A Coluna antecipou que governadores ficaram sabendo da articulação pelo veto do governo e chegaram a mandar uma carta para Bolsonaro pedindo a manutenção do texto original.

Vamos… Senadores pressionam Davi Alcolumbre (DEM-AP) para manter a sessão do Congresso na próxima semana.

…votar? Mas não sabem, contudo, o quanto ele está disposto a desagradar ao governo. Há semanas, ele tem segurado as sessões conjuntas para evitar derrotas previstas a Bolsonaro

Recado. O saneamento está no fim da fila e não teria como ser votado na próxima sessão, mas a intenção é dar uma resposta ao governo com a derrubada de vários vetos importantes, como o das máscaras e do pacote anticrime.

Amigos… O Centrão, aliás, mostrou nesta semana não ser cegamente fiel ao governo ao não impedir derrotas na Câmara.

…pero no mucho. Líderes do bloco advertem que em determinadas pautas podem não segurar o rojão.

Slow… Apesar de ter definido como prioridade pautas para o enfrentamento à covid-19, a Câmara até hoje não votou o projeto que suspende o pagamento das parcelas da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, justamente o espectro mais carente do programa.

…motion. Em maio, a Coluna mostrou que cabe ao Congresso aprovar a medida. Desde o início da pandemia, o governo autorizou a suspensão de todos os outros tipos de financiamento habitacional junto à Caixa.

SINAIS PARTICULARES.

Angelo Coronel, senador (PSD-BA)

Também… A autorização do STF para que a PF tenha acesso à investigação feita pelo Facebook sobre perfis nas redes sociais ligados à família Bolsonaro animou o presidente da CPI mista das Fake News, senador Angelo Coronel (PSD-BA).

…quero. Ele acredita que, se a empresa enviar os dados para a PF, deverá enviar também à comissão.

Sem sinal. Na semana passada, o senador apresentou requerimento solicitando ao Facebook o compartilhamento dos dados, mas ainda não obteve resposta.

CLICK. A primeira-dama de Manaus, Elizabeth Ribeiro, mostrou em suas redes a boa recuperação do prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB), acometido pela covid-19.

Rebelião… Deputados da bancada de São Paulo perderam a paciência com Capitão Augusto (PL-SP).

…paulista. Para eles, a divulgação que o parlamentar tem feito sobre a distribuição de recursos do governo federal induz o eleitor a pensar que o dinheiro é de suas próprias emendas.

Até tu? O PT terá candidato na capital paulista, mas nomes historicamente ligados ao partido, como Marilena Chauí, Márcia Tiburi e Ricardo Kotscho, já declararam voto para Guilherme Boulos (PSOL).

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA.

