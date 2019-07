General chamado por Bolsonaro de ‘melancia’ diz que ‘o centro é que dá virtude’

Chamado pelo presidente de “melancia” (verde por fora e vermelho por dentro), o general da reserva Luiz Rocha Paiva disse à Coluna que não se arrepende de ter classificado como “antipatriótico” o comentário de Jair Bolsonaro sobre o Nordeste e que continuará sendo aliado do capitão. Segundo Rocha Paiva, seu apoio ao governo será mantido enquanto Bolsonaro defender “o patriotismo e o combate à corrupção”. Ele não quis responder ao ataque, mas alfinetou: “Falou mal de um lado, é fascista. Do outro, é comunista. O centro é que dá a virtude”.

Não curti. Após Rocha Paiva ter criticado o presidente, conforme mostrou o blog da Coluna, Jair Bolsonaro respondeu a ele no Twitter: “Sem querer, descobrimos um melancia“.

‘Missão’. O general afirmou ainda não temer perder seu cargo na Comissão da Anistia, numa eventual retaliação do governo.

Fica! No Planalto, ao menos, tem um aliado. É colega de turma e amigo de longa data de Villas Bôas.

Massa… Do outro lado do espectro, quem mais se beneficiou com a mais recente canelada de Bolsonaro foi Flávio Dino (PCdoB-MA).

… de bolo. A polêmica com o presidente ajudou a projetar Dino como um nome para 2022. Ele já está no seu segundo mandato no governo do Maranhão.

Calma. À Coluna, o governador não nega suas intenções, mas afirma que discussão ainda é prematura. “Falta muito tempo”. A ver.

Friends. Neste ano, Flávio Dino já esteve com Lula, Fernando Henrique e Sarney. Conversa também com Ciro Gomes e Fernando Haddad.

Modelo… Para a comemoração do 7 de setembro, a Secom da Presidência da República negocia com administradoras de cartão de crédito condições mais vantajosas para consumidores.

… patriótico… Também há tratativas com montadoras de carros e empresas do ramo imobiliário.

…ativar! A empresa NBS ganhou a concorrência para fazer a campanha da data. A ideia é que as ações durem por toda a “Semana da Pátria”, de 6 a 13 de setembro.

CLICK. O filho 02 do presidente, Carlos Bolsonaro, entre um tuíte e outro, postou nas redes vídeo cortando os ralos cabelos. Na campanha, Bolsonaro pai também publicou foto semelhante.

Não tá… Por conta da sucessão da PGR, procuradores acham que suas lideranças estão fazendo defesas tímidas dos quadros do MP, evitando embate com quem vai decidir, em breve, os rumos da corporação.

… fácil. Só um mês depois da primeira divulgação de supostas conversas pelo The Intercept, Raquel Dodge se manifestou.

Todo lado. Integrantes do MP veem ataques simultâneos, partindo da OAB, TCU, além dos já costumeiros Congresso e Planalto. O objetivo, dizem, é rediscutir os limites da atuação do MP.

SINAIS PARTICULARES.

Raquel Dodge, procuradora-geral da República

Bye… A secretária-executiva do Ministério do Meio Ambiente, Ana Maria Pellini, está de malas prontas para o Ministério da Cidadania.

…bye. A vontade dela é trabalhar com o ministro Osmar Terra, seu conterrâneo. Mas, nos corredores, a conversa é que a relação com Ricardo Salles azedou.

Tô podendo. Alexandre Frota diz que, além do convite de João Doria para entrar no PSDB, recebeu propostas do DEM, do Podemos e do Patriota.

BOMBOU NAS REDES!

Ayres Britto, ex-ministro do STF: “Atestado de saúde cívica é nunca se esquecer de que todas as quatro pessoas federadas do Brasil estão proibidas de ‘criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si“(inciso III do art. 19 da Constituição)'”.

JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA.

Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao

Instagram: @colunadoestada