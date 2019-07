Fala de Bolsonaro sobre Nordeste é ‘antipatriótica’ e ‘incoerente’, diz general

O general da reserva, Luiz Rocha Paiva, criticou as polêmicas declarações do presidente sobre governadores do Nordeste, neste sábado, 20. Segundo o integrante da Comissão da Anistia, o comentário “menosprezou” nordestinos, e é “antipatriótico” e “incoerente”.

Antes de iniciar café da manhã com jornalistas, nesta sexta, 19, o presidente cochichou com Onyx Lorenzoni (Casa Civil). Um microfone captou o áudio: criticou o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), e orientou o ministro a “não dar nada” a ele.

“Tem que ter calma, mas mostrar pra ele o quanto perdeu com essa grosseria com que menosprezou uma região do Brasil e seus habitantes. Um comentário antipatriótico e incoerente para quem diz ‘Brasil acima de tudo’”, disse o general à Coluna.

Em seguida, ele completa que não trata-de se uma defesa dos governadores da região (em sua maioria, são de oposição), mas sim dos seus “irmãos nordestinos”. “O Nordeste é o berço de Brasil. Sabia disto presidente?”, completou.