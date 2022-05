Garcia anuncia mas não paga abono a professores

Professores da rede estadual de ensino de São Paulo reclamam da demora do governo de Rodrigo Garcia (PSDB) em pagar a terceira parcela do abono-Fundeb, gratificação determinada por lei e que no Estado teve seu pagamento dividido em três parcelas. A primeira foi paga em dezembro de 2021 e a segunda, em janeiro de 2022.

FOLHINHA. Em 1º de abril, o governo publicou decreto autorizando a terceira parcela, mas desde então não deu notícia. A Secretaria da Educação informou que o pagamento do abono tem caráter excepcional e transitório e que a parcela restante será paga em “data a ser definida”.