Fux vai encontrar viúva de Bruno Pereira, assassinado no Amazonas

Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Fux vai se reunir nesta terça com Beatriz Matos, viúva do indigenista Bruno Pereira, assassinado no Amazonas junto com o jornalista Dom Phillips.

O encontro será transmitido pelo YouTube e faz parte dos trabalhos do Observatório de Direitos Humanos do Judiciário, criado pelo CNJ em 2020.

Além dos dois participam do encontro o advogado da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), Bruno Marubo, o procurador-geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Junior, e a juíza da comarca de Atalaia do Norte (AM) Jacinta Silva dos Santos.

Eles vão tratar das preocupações com o andamento das investigações sobre o caso.

Antes dos corpos de Bruno e Dom serem localizados, Fux havia criado um grupo de trabalho dedicado a acompanhar as buscas e a investigação. O encontro está previsto para 18h30.