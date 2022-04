O ato das centrais em São Paulo no 1.º de Maio deve reunir figuras que hoje atuam em diferentes frentes do cenário eleitoral.

Entre os confirmados, estão Lula e o candidato a vice, Geraldo Alckmin, já ambientado no meio sindical, e o presidente do MDB, Baleia Rossi, uma das lideranças que discutem a viabilidade da terceira via.