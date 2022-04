Bolsonaristas esperam inflação mais baixa na eleição; energia atrapalha

Aliados de Jair Bolsonaro acreditam que, em agosto, quando começar a campanha eleitoral, a inflação já terá cedido – em abril, ela deve atingir o pico de 12% ao ano e, segundo projeções de mercado, pode recuar para 9% ao ano no início do segundo semestre. Com isso, bolsonaristas esperam reduzir o estrago que a carestia está fazendo no orçamento dos brasileiros e, por consequência, na avaliação do governo. A previsão, porém, encontra obstáculos que estavam fora do radar. A energia elétrica, que auxiliares do presidente acreditavam ter domado com a bandeira verde até o fim do ano, está sendo reajustada em 20%, anulando os efeitos dessa bondade e colocando mais pimenta na inflação.

QUENTE. A Aneel autorizou reajuste na Bahia, no Ceará, em Sergipe e no Rio Grande do Norte de 16,46% a 24,85%. A bandeira verde havia reduzido as contas em 20%. Isso não altera o cenário de declínio da inflação no ano, mas piora a “sensação térmica”.

LIMITES. Dentro do bolsonarismo, a avaliação é que a comunicação de que se trata de um fenômeno global não bastará para minimizar o estrago da inflação na imagem do presidente. Será preciso mostrar que o governo está agindo.

PAGUE. Circulando sem tornozeleira eletrônica, Daniel Silveira (PTB-RJ) foi um dos 148 deputados que votaram contra a isenção de bagagem em voos. O texto, porém, foi aprovado.

REBITE. Líder do PTB, Paulo Bengtson diz crer que Silveira dará conta do trabalho em quatro comissões simultâneas na Casa: CCJ, Cultura, Esporte e Segurança. “Faz parte do nosso trabalho”, diz. Alguns dos colegiados costumam se reunir no mesmo horário.

PRONTO, FALEI! Marcelo Freixo, deputado federal (PSB-RJ)

“O deputado Daniel Silveira na CCJ só não é mais absurdo do que Jair Bolsonaro na Presidência da República. Nenhum dos dois respeita a lei.”

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Daniel Silveira, deputado federal (PTB-RJ)

CLICK. Giovani Cherini, deputado federal (PL-RS)

Parlamentar gaúcho posou no plenário da Câmara dos Deputados com as princesas da edição deste ano da Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim).