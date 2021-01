Estados ainda negociam vacinas com laboratórios

Diante das incertezas na busca pelas vacinas, governadores mantém conversas diretamente com fabricantes. “Estamos apostando tudo na estratégia nacional, mas não paramos as conversas com os laboratórios”, disse à Coluna Renato Casagrande (PSB-ES). Ele avalia que uma eventual compra possa ser feita em cerca de dois meses, quando haverá mais doses disponíveis de diferentes imunizantes. Em São Paulo, Eduardo Leite (PSDB-RS) fará nesta terça, 26, rodada de conversas com os representantes de duas vacinas, a da Pfizer e a da Sputnik V.

Já vi esse filme. Há o temor de que o governo federal “requisite” as doses compradas pelos Estados.

‘Branding’. O marqueteiro de Eduardo Pazuello, Marquinhos Show, está marcando reuniões com a equipe de comunicação das secretarias de saúde estaduais para acompanhar o andamento da campanha de vacinação e alinhar estratégias.

Opa… Jair Bolsonaro tentou surfar a onda da liberação dos insumos da China para a Coronavac, mas foi para Michel Temer que o embaixador chinês, Yang Wanming, ligou diretamente para dar a boa notícia.

…lá vem ele. Na conversa, anterior ao anúncio de Bolsonaro, o diplomata sinalizou que o processo seria acelerado. O blog da Coluna antecipou a notícia.

CLICK. O governador do DF, Ibaneis Rocha, do MDB (à dir.), viu in loco a produção do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) da Sputnik V, em visita à fábrica da União Química, em Brasília.

Na… Quando ouvem reclamações de empresários de que o ajuste fiscal de João Doria, com fim de benefícios, vai aumentar preços de produtos, representantes do governo paulista costumam sacar tabela feita a pedido do secretário Mauro Ricardo (Gestão).

…ponta da… Os dados mostram quanto alguns produtos subiram quando vigoravam os benefícios fiscais. Não foi pouco, não.

…língua. Recentemente, o chororô veio do setor automotivo. A equipe de Henrique Meirelles (Fazenda) lembrou que o setor manteve por quase 30 anos desconto de mais de 90% na alíquota padrão do Estado.

Diga aí. Candidato a presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) diz que pretende “dar voz” aos deputados. Ele encerra a série de ilustrações dos candidatos na Coluna.

SINAIS PARTICULARES.

Arthur Lira, deputado federal (PP-AL) e candidato à Presidência da Câmara

PRONTO, FALEI!

Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos Pela Educação: “MEC só sabe falar com quem aceita participar da guerra cultural que promove como projeto e como cortina de fumaça para esconder incompetência”.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA

