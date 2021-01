Em conversa com Temer, embaixador chinês sinaliza que liberação de insumos pode acelerar

O ex-presidente Michel Temer recebeu na manhã desta segunda-feira, 25, uma ligação do embaixador da China no Brasil, Yang Wanming.

Na conversa, o diplomata sinalizou que as questões técnicas que estavam travando a liberação dos insumos para produzir vacinas contra a covid-19 no Brasil estavam praticamente superadas. Wanming indicou que agora o processo deve acelerar, apesar de não ter falado em datas.

A Wanming, Temer afirmou que trata-se de um pedido humanitário, e ressaltou a importância da liberação dos insumos, independente de eventuais ruídos políticos. Segundo relatos, a ligação foi bastante positiva.

O embaixador agradeceu o contato e reconheceu a boa relação do ex-presidente com os chineses, inclusive hoje com o setor privado – o ex-presidente faz consultoria jurídica para a Huawei no Brasil. O embaixador prometeu repassar o pedido de Temer ao presidente Xi Jinping.

Na semana passada, como a Coluna antecipou, Michel Temer procurou o ex-embaixador da China no Brasil, Li Jinzhang, para tentar destravar a exportação dos insumos. Tanto na conversa da semana passada quanto nesta de segunda-feira, o emedebista lembrou de como a China foi importante para o Brasil à época da Operação Carne Fraca, garantindo as importações do produto brasileiro.