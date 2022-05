Empresas fazem promoção para atrair bolsonaristas em ‘lanchaciata’ no Lago Paranoá

Coluna do Estadão

Empresas de turismo náutico que atuam no Lago Paranoá, onde bolsonaristas farão uma “lanchaciata” no domingo, fizeram promoções para atrair apoiadores do presidente que não têm lanchas ou jet skis para participar.

Uma empresa anuncia que cobrará R$ 80 (adultos) e R$ 30 (crianças) por um passeio de 4 horas durante a mobilização bolsonarista. Para quem estiver de verde e amarelo, os preços são R$ 60 e R$ 30