Alckmin apresentará ao agronegócio propostas para o setor em viagem ao MT

Coluna do Estadão

Com viagem prevista para o Mato Grosso neste mês, Geraldo Alckmin (PSB) vai apresentar ao agronegócio propostas baseadas em três eixos: aumento da produção sustentável com a oferta de juros mais baixos para boas práticas ambientais; investimento em novas tecnologias; e reaproximação do Brasil de parceiros como a China.

BERRANTE. “Nós vamos principalmente pra ouvir”, disse Alckmin. A viagem é organizada por Neri Geller (PP-MT) e pelo senador Carlos Fávaro (PSD-MT).