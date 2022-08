Campanha de Tebet mira eleitores de Janones e reforça estratégia digital

A campanha de Simone Tebet (MDB) quer aproveitar a desistência de André Janones (Avante) e a possível saída de Pablo Marçal (Pros) da corrida presidencial para reforçar o discurso de que a senadora é “a real representante do centro democrático”. O intuito é tentar atrair novos votos. A avaliação é de que parte dos eleitores de Janones e Marçal não quer nem Lula, nem Bolsonaro, independentemente da aliança costurada pelos políticos. Por isso, Tebet quer se vender como alternativa, investindo principalmente em inserções nas redes sociais, campo onde Janones e Marçal são fortes. Enquanto Tebet tem 184 mil seguidores no Instagram, Janones e Marçal têm cerca de 2 milhões cada um.

AMBIENTE. Para ter ideia do alcance de Janones nas redes, o apoio dele a Lula (PT) foi mencionado em mais de 22 mil posts no Twitter, Facebook e Instagram entre quarta e sexta-feira. O levantamento da consultoria Quaest estima que as publicações tenham alcançado 49 milhões de internautas. O assunto figurou entre os três mais comentados nas redes dos dois políticos – na de Lula, o campeão foi o comício em Teresina (PI).

PRONTO, FALEI. Eduardo Girão, senador (Podemos-CE)

“Defendi como pude a candidatura própria do partido à presidência pela pauta anticorrupção, mas a maioria quis se aliar ao MDB. Não concordo, mas respeito.”

CLICK. Alessandro Molon, candidato ao Senado (PSB-RJ)

Após pressão de caciques do PSB para que retirasse sua candidatura, confirmou, junto de aliados de Rede, PSOL e Cidadania, que concorrerá ao Senado.